اندلاع حريق في بناية بالبصرة - عاجل

2022/06/04 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في بناية بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع في بناية بمنطقة الجزائر وسط البصرة وفرق الدفاع المدني وصلت لإخماده".

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