2022/06/04 | 14:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مرعب حدث في شوارع الصين وثقت كاميرات ما فعله عمال الصحة في اطار محاولات بكين السيطرة على تفشي وباء كوفيد في البلاد، حيث أظهرت مشاهد قيام أحد العاملين في مجال مكافحة كوفيد بالاعتداء بالضرب مرارًا وتكرارًا على رجل بعصا، بينما أظهر مقطع آخر دفع امرأة بقوة على الأرض ولم تتمكن CNN من التحقق من هويات الأشخاص المتورطين أو الظروف حول مقاطع الفيديو هذه - أو حتى إذا كانت جميعها مرتبطة بالسيطرة على فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربوا السكان وقتلوا حيوان أمام الكاميرا.. فيديو يفضح ما فعله عمال الصحة في الصين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربوا السكان وقتلوا حيوان أمام الكاميرا.. فيديو يفضح ما فعله عمال الصحة في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).