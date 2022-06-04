اتحاد نقابات النرويج ينتصر لفلسطين - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2022/06/04 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين عبد الستار أبو حيطعلى امتداد ثلاثة أيام، ووسط صراع حاد بين اتحاد النقابات في النرويج، في مواجهة المؤيدين لأحزاب اليمين وبعد نقاش حاد، أقر وبأغلبية كبيرة كونغرس اتحاد النقابات المعروف ب LO وثيقة عرفت ب بيان فلسطين، مقاطعة كاملة لإسرائيل واعتبارها دولة فصل عنصري.



كما تبنى كونغرس LO قائمة تضم 14 إجراءً ملموسًا من شأنها الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.سيحدد بيان فلسطين سياسة L ......





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