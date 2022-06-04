2022/06/04 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: NTCJvGUaOW0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاق حرب بـ "41 شظية" يلقي همومه لنجم الربيعي!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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