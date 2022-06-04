انطلاق أول حملة كبرى لمكافحة التصحر وزراعة الاشجار في بغداد

2022/06/04 | 14:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم السبت، انطلاق حملة كبرى لتحويل بغداد لواحة خضراء عبر زراعة عشرة آلاف شجرة كمرحلة أولى بدءاً من قناة الجيش .ونقل بيان للأمانة عن أمين بغداد قوله خلال غرسه أول شجرة في الحملة الزراعية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "امانة بغداد اطلقت اليوم حملة لزراعة عشرة آلاف شجرة كمرحلة اولى بدءاً من قناة الجيش وهو مكان حيوي ومهم بجانب الرصافة عانى من الاهمال في الفترات السابقة واليوم حولنا مجموعة من المساحات فيه الى واحات خضراء بالامكانيات الذاتية للدوائر البلدية ".وتابع أنه "تم تقسيم قناة الجيش الى عدة مقاطع وتسليمها للدوائر البلدية المطلة على قناة الجيش وشرعنا بحملة لزراعتها وهي مستمرة بجميع انحاء العاصمة بغداد"، مؤكدا أنه "وجه الدوائر البلدية بزيادة المساحات الخضراء ضمن قواطعها الجغرافية والاسبوع الماضي افتتحنا حديقة بمساحة ٤ دوانم والحملات مستمرة للحفاظ على المناطق الخضراء وتوسيعها لتكون متنفسا صحيا وبيئيا لأهالي العاصمة بغداد ".واشار الى ان "هناك تعاونا بين امانة بغداد ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية من الشباب البغدادي للاستمرار بتنفيذ حملات مشتركة بقطاعات النظافة والزراعة والتشجير لتحويل بغداد لواحة خضراء ".

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