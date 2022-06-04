طريق الموت يفتك بـ6 مدنيين بينهم نساء شرق ديالى

2022/06/04 | 14:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مسؤول محلي سابق، السبت، مصرع 6 مدنيين بينهم نساء على طريق الموت شرق ديالى.وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق( 20كم شرق بعقوبة) محمد الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 6 مدنيين لقوا مصرعهم بينهم نساء واصيب 3 اخريين في حادث سير على طريق كنعان- بعقوبة”.واضاف الشمري،ان” الحادث هو الثالث […]

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