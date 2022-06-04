اللواء رسول يتحدث عن ملف مسك الامن داخل المدن من قبل الداخلية

2022/06/04 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن بعض المحافظات في وسط وجنوب العراق تحت سيطرة وزارة الداخلية والقوات الامنية تقوم بواجبها الصحيح هناك.وقال اللواء رسول لوكالة ايرث نيوز، إنه “بالنسبة للخطط وزارة الداخلية على مسك الملف الامني داخل المدن هناك تجربة بعدد من المدن والمحافظات هي […]

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