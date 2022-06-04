في فييتنام.. غوّاصة تتيح لك اكتشاف عوالمها البحرية حدّ عمق 100 متر

2022/06/04 | 14:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الغواصة السياحية المسماة "Triton DeepView 24"، المبنية من قبل شركة الهندسة البحرية "Triton Submarines" التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، أخيرًا في جزيرة هون تري بمدينة نها ترانج في فيتنام، الشهر الماضي، بعد عامين من تسليمها.

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