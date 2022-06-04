إسرائيل ومستقبل الصراع في المنطقة - ثائر أبوصالح

2022/06/04 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_أبوصالح اعتقد جازماً أن إسرائيل بقياداتها اليمينية المتطرفة المتتالية والتي تعكس رأياً عاماً شعبياً متطرفاً، ستقف في القريب العاجل أمام مفترق طرق تاريخي هام، وأمام خيارين لا ثالث لهما، أحلاهما مر بالنسبة لها، فإما أن تقبل بتسوية تاريخية مع الشعب الفلسطيني، يقوم على أساس الحقوق المشروعة لهذا الشعب، وهذا بعيد المنال في ظل ما يجري على أرض الواقع، وفي ظل العقلية اليمينة المسيطرة التي ترفض أن ترى وتعترف بحق ال ......





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