كلوب يطمح مجدداً في ضم نجم تشيلسي إلى ليفربول

2022/06/04 | 15:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت صحيفة ديلي ستار أن نادي ليفربول أظهر اهتمامه بضم الجناح الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيتش من نادي تشيلسي، وذلك استعداداً لرحيل ساديو ماني عن الريدز.كان السنغالي الدولي أحد أفضل لاعبي ليفربول منذ أن انضم إليهم قادماً من ساوثامبتون في عام 2016، وقد كان مذهلاً مع الفريق الأحمر على مدار السنوات الست الماضية.[…]

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