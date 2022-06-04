2022/06/04 | 15:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت سلطات الأرصاد الجوية في العراق،

السبت، أن تضرب البلاد موجة جديدة من

العواصف الترابية على مناطق متفرقة

ابتداء من اليوم وتستمر خلال الأيام

المقبلة.

وأعلنت هيئة الأنوار الجوية العراقية،

السبت، حال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق العراق على موعد مع عاصفة ترابية جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق العراق على موعد مع عاصفة ترابية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).