اعتقال تاجر مخدرات بحوزته كمية

2022/06/04 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلافاد مصدر امني، اليوم السبت، باعتقال تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 10 آلاف حبة مخدرة في الحلة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال تاجر مخدرات في سيطرة الباشية التابعه لناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة وبحوزته أكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة"، لافتة الى ان "التاجر كان يستخدم طفليه لتمويه نقل المخدرات".وبالحديث عن تفشي تجارة المخدرات بالبلاد، يذكر ان القوات الأمنية، تمكنت أمس الجمعة، من إحباط عملية تهريب نحو مليون حبة مخدرة محملة على متن طائرة شراعية، وذلك عبر إطلاق النار باتجاه الطائرة. وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، عن تمكنها من إحباط عملية تهريب مخدرات عبر طائرة شراعية في البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن العملية جرت بعد "ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود طائرة شراعية تجوب سماء محافظة البصرة بمنطقة جريشان".

وأوضحت أنه جرى تشكيل "فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود وتمشيط المنطقة وإطلاق النار" باتجاه الطائرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة عملية التمشيط "اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها" وتمكن من "الهروب باتجاه الشريط الحدودي لدولة مجاورة" من دون ذكر اسم الدولة.

وأكدت أن "البحث جارٍ عنه، وقد جرى ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة، كان في نيته إدخالها إلى الأراضي العراقية".

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