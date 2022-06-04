اعتقال تاجر مخدرات بحوزته كمية

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن العملية جرت بعد "ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود طائرة شراعية تجوب سماء محافظة البصرة بمنطقة جريشان".
وأوضحت أنه جرى تشكيل "فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود وتمشيط المنطقة وإطلاق النار" باتجاه الطائرة.
وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة عملية التمشيط "اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها" وتمكن من "الهروب باتجاه الشريط الحدودي لدولة مجاورة" من دون ذكر اسم الدولة.
وأكدت أن "البحث جارٍ عنه، وقد جرى ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة، كان في نيته إدخالها إلى الأراضي العراقية".
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