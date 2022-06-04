القبض على متهم بانتحال صفة ضابط في بغداد 

2022/06/04 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهم بانتحال صفة ضابط في أحد الأجهزة الأمنية في منطقة المنصور.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في مكتل المنصور تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط برتبة رائد في أحد الأجهزة الأمنية في العاصمة […]

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