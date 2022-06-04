شاكيرا وبيكيه يعلنان انفصالهما رسميا

2022/06/04 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، والنجمة الكولومبية شاكيرا، السبت، انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

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