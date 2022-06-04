تسجيل حالة وفاة نتيجة احتراق بناية تجارية في البصرة

2022/06/04 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة في محافظة البصرة نتيجة لاحتراق بناية تجارية.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم تسجيل حالة وفاة لشخص نتيجة احتراق بناية تجارية بمنطقة الجزائر في البصرة”.واضاف ان “الفرق مازالت تجري عمليات التبريد”.

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