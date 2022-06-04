2022/06/04 | 15:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة حماية البيئة أنّ الشخص العادي ينتج قمامة إلى حد 5 أرطال يوميًا.حوّل روب غرينفيلد، الناشط بيئيًا، تلك الإحصاءات المفاجئة إلى زي، واستخدم ذوقه الفريد في الموضة لجذب الأنظار وفتح العقول في دعوة منه للحفاظ على البيئة.صمّم بدلة تتكوّن من كمية القمامة التي ينتجها الفرد خلال شهر واحد، وجاب بها محيط شوارع لوس أنجلوس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة غريبة.. مصمم أزياء يرتدي زيًّا من القمامة يزن 100 رطل.. لماذا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة غريبة.. مصمم أزياء يرتدي زيًّا من القمامة يزن 100 رطل.. لماذا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).