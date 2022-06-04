دولة أوروبية ترفض نقل أسلحة ومدرعات إلى أوكرانيا

2022/06/04 | 15:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في الوقت الذي اتخذت فيه الولايات المتحدة ودول أوروبية خطوات لدعم أوكرانيا بالسلاح لمواجهة العملية العسكرية الروسية، أعلنت سويسرا، حظر نقل معدات حربية تصنعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشيا مع مبدأ “الحياد العسكري” الذي تنتهجه.مع ذلك، سيظل ممكنا تسليم المعدات الحربية على شكل عناصر تجميع أو قطع غيار لشركات الأسلحة الأوروبية، […]

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