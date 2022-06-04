أفضل 7 أطعمة تنظف الكبد بامتياز

2022/06/04 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل الكبد في الجسم كما تعمل المرشحات

في سيارات السباق، حيث تزيل المواد غير

المرغوب فيها، وإذا كنت تمتلك سيارة

سباق فلا شك أنك ستفعل ما هو مطلوب

للحفاظ عليها في أفضل حالة، وفي الواقع

فإن جسدك يعمل بدق

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