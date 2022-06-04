مصر و عصور إضمحلالها(7) - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس الجزء الخامس من المقال الثاني ((عصر الإضمحلال الثالث 344سنه من 1080-663 ق.م.))ها نحن قد وصلنا إلي نهاية الحديث الثاني ..
نتأمل و نتألم من سقوط مصر من حالق ..
لم يتم هذا الإنهيار فجأة بدون مقدمات ..
و لكنه جرى علي مسافة فترة زمنية تقترب من ثلاثة إرباع القرن ..( 1077 ق.م حتي 334 ق.م .).
كانت مصر فيه تتمزق ..
و تنكسر ..
ثم تضمد جراحها وتصحو لفترات محدودة ..
لتعود إلي إغمائها ....
كانت ......
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