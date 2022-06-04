مصر و عصور إضمحلالها(7) - محمد حسين يونس



مصر و عصور إضمحلالها(7) - محمد حسين يونس
2022/06/04 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الجزء الخامس من المقال الثاني ((عصر الإضمحلال الثالث 344سنه من 1080-663 ق.م.))ها نحن قد وصلنا إلي نهاية الحديث الثاني ..

نتأمل و نتألم من سقوط مصر من حالق ..

لم يتم هذا الإنهيار فجأة بدون مقدمات ..

و لكنه جرى علي مسافة فترة زمنية تقترب من ثلاثة إرباع القرن ..( 1077 ق.م حتي 334 ق.م .).

كانت مصر فيه تتمزق ..

و تنكسر ..

ثم تضمد جراحها وتصحو لفترات محدودة ..

لتعود إلي إغمائها ....

كانت ......

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