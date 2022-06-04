2022/06/04 | 15:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: UjrrNkzk51g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صراع الاستحواذ على "هور الدلمج" يصل لـ"تسميم" المياه العذبة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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