اوراها: الإصابةُ منعتني من المُشاركةِ في مباراةِ اليوم أمام المُنتخبِ الأسترالي

2022/06/04 | 15:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد لاعب المنتخب الأولمبي بكرة القدم الكسندر اوراها، غيابه عن لقاء استراليا بسبب الإصابة.وقال أوراها في مقطع فيديو تشره اتحاد الكرة إن “الإصابة منعتني من المُشاركةِ في مباراةِ اليوم أمام المُنتخبِ الأسترالي”.وأضاف “سأتماثل للشفاء من أجل المشاركة في المباراة المقبلة أمام الكويت في الجولة الاخيرة من دور المجموعات”.يذكر ان اوراها […]

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