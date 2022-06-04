تشكيلة المنتخب الأولمبي امام نظيره الأسترالي لنهائيات كاس آسيا

2022/06/04 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، تشكيلة المنتخب الاولمبي لمباراته امام نظيره الاسترالي والتي ستجري في تمام الساعة 4:00 عصر اليوم في اوزبكستان ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لنهائيات كاس آسيا دون 23 عاماً.

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