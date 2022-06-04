صحيفة إسرائيلية: وفاة عالم إيراني بارز في

2022/06/04 | 15:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي عالم إيراني بارز هذا الأسبوع في ظروف غامضة، بحسب تقارير إيرانية نقلتها وسائل إعلام عبرية، السبت.

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