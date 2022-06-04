الحشد يتصدى لتعرض 'داعشي' شمالي بغداد

2022/06/04 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، تعرضاً لعناصر من تنظيم داعش، شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الحشد الشعبي، صدت ظهر اليوم السبت، تعرضاً لعناصر من تنظيم داعش، في قضاء الطارمية، شمالي بغداد".ولم يذكر المصدر، المزيد من التفاصيل.ويشهد قضاء الطارمية، بين الفينة والأخرى، نشاطاً لعناصر تنظيم داعش، إذ تستهدف تلك العناصر بعملياتها الإرهابية القوات الأمنية تارة، والمدنيين تارة أخرى.

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