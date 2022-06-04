2022/06/04 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استدعت الخارجية التركية سفير اليونان لدى أنقرة احتجاجا على السماح لحزب العمال الكردستاني بالتظاهر قرب سفارة أنقرة في أثينا والتسهيلات التي توفرها بلاده لـ”التنظيمات الإرهابية”.ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية أن الخارجية التركية أبلغت السفير اليوناني كريستودولوس لازاريس، احتجاج أنقرة حيال التسهيلات التي توفرها أثينا للتنظيمات التي تصنفها تركيا إرهابية وتكافحها، مثل […]

ظهرت المقالة الخارجية التركية تستدعي سفير اليونان لدى أنقرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية التركية تستدعي سفير اليونان لدى أنقرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية التركية تستدعي سفير اليونان لدى أنقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).