الحكيم: الأغلبية الوطنية تمثل حلا للإخفاقات التي خلفتها الحكومات التوافقية

2022/06/04 | 16:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأغلبية الوطنية تمثل حلا للإخفاقات التي خلفتها الحكومات التوافقية.

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