مطمئنة الطلبة والأهالي.. التربية النيابية: إمتحانات السادس الإعدادي ستجرى بطريقة مختلفة

2022/06/04 | 16:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، موقع تسريب أسئلة الثالث المتوسط، فيما أكدت أن امتحانات السادس الإعدادي ستجرى بطريقة مختلفة وبعيدة عن الإرباك.

وقالت رئيسة اللجنة زيتون الدليمي في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة خبر برس (واخ) إن “لجنة التربية حضرت الاجتماع الاستقصائي في وزارة التربية، وأشرفت على سير الإجراءات المتخذة بقضية التسريب، وإن اللجنة توصلت الى أن تسريب الأسئلة تم من اللجان الفرعية في تربية الرصافة الثانية”.

وأضافت أن “هذا الملف تحوّل بشكل كامل إلى الأجهزة الأمنية بعد التوصل لأغلب المتهمين، وإن المقصرين سيناولون القصاص العادل من الجهات القضائية”.



وأشارت الى أن “اللجنة والوزارة تعملان بتعاون كبير لإتمام الامتحانات العامة للثالث المتوسط والسادس الاعدادي بشكل محكم”.

وأكدت الدليمي “نطمئن الطلبة والأهالي بأن الامتحانات المتبقية ستجرى بطريقة مهنية وآمنة”.



مشيرة الى أن “اللجنة تركز على إجراء الامتحانات العامة للسادس الاعدادي بطريقة مختلفة وبعيدة عن الإرباك”.

وأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن اعتقال موظفين متهمين بتسريب أسئلة الثالث المتوسط.

وقال مصدر لوكالة خبر برس (واخ) أن “جهاز الأمن الوطني تمكن من اعتقال موظفين في وزارة التربية متهمين بتسريب أسئلة الثالث المتوسط”.

وأضاف المصدر أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجَّه بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة بإجراء تحقيق شامل بشأن تسريب الأسئلة الامتحانية وتوعّد بمعاقبة كل شخص أو جهة متورطة بتسريب الأسئلة”.

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