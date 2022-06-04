صفر وفيات وانخفاض بمعدل الإصابات بكورونا

2022/06/04 | 16:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 68 شخصا للشفاء، من دون تسجيل وفيات”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 882”.

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