طرق استرداد الأموال المهربة وفق القانون الدولي

2022/06/04 | 16:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استرداد الاموال المهربة والتحرك الدولي لحل الأزمة الاقتصادية …وفق القانون الدولي ..أرى …………..١.توجد اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والخاصة باسترجاع الاموال المهربة وفق المواد ٥٥ و٥٦ منها رسما طريق استرداد هذه الأموال وقد وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧ ….وقيمة الأموال المهربة تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار ..٢.في البنك الفدرالي […]

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