قتيلاً وثمانية جرحى .. في حادث قطار في الصين

2022/06/04 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

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ذكر التلفزيون الصيني أن حادث قطار في جنوب غرب الصين السبت أسفر عن مقتل السائق وإصابة ثمانية.وقال التلفزيون: إنه حينما كان القطار المتجه إلى قوانغشتو على وشك الدخول إلى نفق في إقليم جيتشو، ارتطم بحطام تراكم نتيجة انهيار طيني، مما أدى إلى انفصال عربتين ومقتل السائق.وباستثناء السائق القتيل والمصابين الثمانية، لم يتعرض أي من الركاب الآخرين وعددهم 136 لأذى.وقع الحادث صباح السبت خلال أسبوع يشهد عادة تدفقات الركاب بوتيرة أكبر بسبب العطلات العامة؛ حيث يسافر المواطنون من مدينة لأخرى.وتعد شبكة السكك الحديدية في الصين ثاني أكبر شبكة في العالم بمسار يبلغ طوله نحو 150 ألف كيلومتر.

رويترز

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