تسويق أكثر من 65 ألف طن حنطة في كركوك

2022/06/04 | 16:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع - مهدي الربحاوي أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، اليوم السبت، استلام أكثر من 65 ألف طن حنطة من الفلاحين. وقال مدير شركة تجارة الحبوب فرع كركوك حسين قنبر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منافذ التسويق في كركوك تسلمت حتى الآن أكثر من 60 ألف طن من الحنطة وعمليات الحصاد مستمرة في عدة مناطق بالمحافظة".وأضاف أن "الشركة تعمل على تسليم مستحقات الفلاحين خلال 72 ساعة والعملية تتم بشكل سلس وإيجابي ما جعلهم يتجهون إلى منافذ التسويق بشكل جيد". وتابع أن"عملية الاستلام في مراكز كركوك وتازة والحويجة والرياض تجرى بإنسيابية بجهود وتعاون مع الجهات الأمنية والفنية والخدمية".

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