الصحة تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. دون وفيات

2022/06/04 | 16:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

سجلت وزارة الصحة، 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا ضمن الموقف الوبائي اليوم السبت 4 حزيران.

وأضافت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “لم تسجل أية وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 69 حالة”.



وبلغ عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا بحسب البيان 882 شخصاً فقط.

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