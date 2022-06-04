تستوعب 300 طفل وتخرج مدربين اختصاص.. الاسبوع المقبل افتتاح مشروع اكاديمية السبطين لعلاج التوحد في كربلاء (صور)

2022/06/04 | 16:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت العتبة الحسينية المقدسة، السبت،

ان الاسبوع المقبل سيشهد افتتاح مشروع

أكاديمية السبطين لعلاج التوحد

واضطرابات النمو متعدد الفوائد الذي

سيسهم باستيعاب وعلاج 300 طفل متوحد في كل

دفعة وسيخرج ملاكات ت

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