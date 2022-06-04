أختلاف كبير بين السلة الغذائية والبطاقة التموينية من حيث كمية وجودة مواد السلة (فيديو)

2022/06/04 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اجرى مراسل (بغداد اليوم) جولة في اروقة محافظة البصرة واطلع على اراء المواطنين بالوضع الاقتصادي في المحافظة.

وقال عدد من المواطنين في منطقة المعقل ان "السلة الغذائية اختلفت عن البطاقة التموينية من حيث جودة المواد الغذائية وكميتها".

واضاف اخرون من منطقة الزبير ان "استمرار الحكومة في توزيع السلة الغذائية يساهم في استقرار الاسعار بالاسواق العراقية ويدعم ذوي الطبقة الفقيرة والدخل المحدود في البلاد".

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