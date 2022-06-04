مالية كردستان تحدد موعد توزيع رواتب موظفي حكومة الإقليم

2022/06/04 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان والمتقاعدين لشهر أيار المنصرم هذا الأسبوع.وقالت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كردستان في بيان إن "توزيع رواتب وزارة الصحة لشهر أيار المنصرم ستبدأ بعد غد الاثنين".وبحسب جدول صادر من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ، "ستوزع رواتب وزارة البيشمركة ، وقوات 70 و 80 ، يوم الثلاثاء ، فيما يتم توزع رواتب وزارة المالية والداخلية ومديرية حماية المنشأت النفطية والمديرية العامة للجنسية يوم الأربعاء".

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