2022/06/04 | 16:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضيت محكمة مصرية، السبت، بالسجن لمدة 3 سنوات على ابن رجل أعمال شهير بتهمة قتل 4 أشخاص في حادث سير على الرغم من تنازل أسر الضحايا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. السجن 3 سنوات لنجل رجل أعمال شهير في "حادثة الشيخ زايد") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. السجن 3 سنوات لنجل رجل أعمال شهير في "حادثة الشيخ زايد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).