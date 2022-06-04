بإطلالة أنيقة بيضاء.. دوقة سا*** تشارك بقداس الشكر الخاص باحتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة

2022/06/04 | 16:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت ميغان، دوقة سا****، أنها لا تزال تتقن فن اختيار الأزياء الملكية، مع إطلالتها المبهرة لدى وصولها للمشاركة بقداس عيد الشكر في لندن الجمعة، للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية.

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