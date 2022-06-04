قوة من اللواء 12 تحبط محاولة لتنظيم داعش شمالي بغداد

2022/06/04 | 16:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن الحشد الشعبي، يوم السبت، إحباط محاولة تسلّل لتنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن “مجموعة من عناصر فلول داعش حاولت التسلّل الى قضاء الطارمية، شمالي بغداد، قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي وتدحضها بعد أن حاولت التسلل”.

وأضاف البيان أن “قوات اللواء 12 تمكنت من معالجة تجمعات لفلول داعش داخل القضاء، وقامت بالإنتشار داخل القضاء من أجل تعزيز الأمن وإجهاض أي محاولة إرهابية لزعزعة الاستقرار”.

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