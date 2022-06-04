نهاية الشوط الاول بتقدم أستراليا على منتخبنا الأولمبي

2022/06/04 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الاسترالي بتقدم الاخير بهدف دون رد.ويتواجه الفريقان على الملعب المركزي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 23 عاماً بأوزباكستان.وجاء الهدف الاسترالي بطريقة رائعة بتوقيع اللاعب الاسترالي كول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه […]

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