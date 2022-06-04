الدفاع المدني تخمد حريقاً لبناية محترقة وتنتشل جثة في البصرة

2022/06/04 | 17:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخمادها حادث حريق في إحدى البنايات في محافظة البصرة، فيما أكدت أنها انتشلت جثة مواطن فارق الحياة خلال الحادث.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية متخذة لشركة صيرفة مكونة من ثلاثة طوابق مغلفة بالأليكبوند مخالفة لتعليمات السلامة في منطقة شارع الجزائر مركز محافظة البصرة".وأضاف، أنها "دفعت بأكثر من خمس فرق إطفاء إضافة إلى عجلة السلم حتى أتمت تطويق النيران التي انتشرت سريعاً في واجهة البناية نتيجة استخدام ألواح تغليف والتي تعد من المواد المخالفة لقانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 إذ إنها تشتعل وتساعد على انتشار النيران بسرعة كبيرة، وهي تقع ضمن المخالفات التي سجلتها مديرية الدفاع المدني وأخطرت ملاك البناية بإزالتها في وقت سابق".وأكدت أن "فرق المشاركة أتمت عمليات الإخماد والتبريد من أربعة محاور وعثرت على جثة مواطن فارق الحياة نتيجة الحادث تم نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفق الإجراءات القانونية فيما طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في البناية بادئ الأمر".

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