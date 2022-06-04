القضاء الكردستاني بشأن قرار المحكمة الاتحادية: ليس لها أي سلطة دستورية وقانون النفط والغاز في الاقليم يبقى معمولا به

2022/06/04 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في

حكومة اقليم كردستان، اليوم السبت، أنه

فيما يخص بالعمليات المتعلقة بالنفط

والغاز، تطرق مجلس القضاء في اقليم

كردستان في بيان أصدره في 30 ايار 2022 الى

قانون النفط والغا

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