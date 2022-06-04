انطلاق الشوط الثاني لمباراة منتخبنا الأولمبي أمام أستراليا

2022/06/04 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلق الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره الاسترالي في كأس آسيا تحت 23 عاماً بأوزباكستان.وانتهى الشوط الأول بتقدم استراليا بهدف دون رد في المباراة التي تقام على الملعب المركزي ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.وجاء الهدف الاسترالي بطريقة رائعة بتوقيع اللاعب الاسترالي كول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل […]

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