على أنغام نصير شمه .. قناة التغيير تطل بألوان جديدة

2022/06/04 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد مُضي عقداً من الزمن ، يأتي التغيـير من ” قناة التغيـير العِراقيـة ” التي تبـدأ مرحلة جديدة من مراحلها .وكما عاهدت مشاهديها ، باستخدام أحدث الـتقـنيات والتكنولوجيا ، وبكادرها الاحترافي تبدأ مرحلة جديدة من مراحلها ، بشكل يتوافق مع الهوية البصرية ، وضمن تغيير شامل في شكل الشاشة وألوانها ، وبتصميمات جرافيك نفذت من قبل محترفين لتواكب التطور المتسارع في تقنيات وتصاميم البث التلفزيوني، ولتمنح المشاهد رؤيه ممتعة على شاشتها.

وللموسيقى نصيب كبير في ألحانها الأخبارية ، حيث حظيت بألحان عالمية ، ألفها الموسيقار العالمي “نصير شمه” ، كشعار لمختلف نشراتها الإخبارية

ويأتي إطلاق الشكل الجديد للقناة ضمن سعي “التغيـير” لإثراء المحتوى التلفزيوني العِـراقي ، والعربي ، حيث تطلق القناة نشرات وفقرات إخبارية في قوالب تفاعلية وإبداعية ، تتناول مواضيع مختلفة ، من بينها قضايا ثقافية واقتصادية ، والتجارب الملهمة وقصص النجاح .



يضاف إليها برامج حوارية سياسية، وتحقيقات تلفزيونية ، وتفتح ملفات مغيبة عن المشاهد.

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