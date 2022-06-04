الأنبار: ضبط كدس “كبير” للأسلحة.. على ماذا احتوى؟

2022/06/04 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يعالجون كدس كبير للمخلفات الحربية في قضاء هيت.=================== بعد ورود نداء الى خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة الانبار يفيد بوجود مخلفات حربيه في قضاء هيت ناحية الفرات منطقة زويه وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وعند الوصول الى المكان اعلاه تم العثور على كدس من المخلفات […]

ظهرت المقالة الأنبار: ضبط كدس “كبير” للأسلحة..



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