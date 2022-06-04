كييف ترد على دعوات ماكرون إلى

2022/06/04 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، السبت، دعوات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "عدم إذلال روسيا"، معتبرا أن هذا الموقف يؤدي إلى "إذلال فرنسا".

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