العثور على كدس من المخلفات الحربية في قضاء هيت

2022/06/04 | 17:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تمكن خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار، اليوم السبت، من معالجة كدس كبير للمخلفات الحربية في قضاء هيت.

وجاء في بيان تلقته خبر برس (واخ)، انه “بعد ورود نداء الى خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في محافظة الأنبار يفيد بوجود مخلفات حربيه في قضاء هيت، ناحية الفرات منطقة زويه، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص، وعند الوصول الى المكان المذكور تم العثور على كدس من المخلفات الحربية”.

وأضاف البيان أن الكدس كان عبارة عن “قذيفة هاون عيار ١٢٠ ملم عدد ٦، قذيفة هاون عيار ٦٠ ملم عدد ١٦، صاعق صاروخ عدد ١٠٠٠ صاعق، راجمه عدد ٢٥٠، صاعق هاون ٦٠ ملم عدد ٢٥، اطلاقات عدد ٦ رمانات دفاعية عدد ٥٠، طرطوش هاون عدد ٥٠٠.



مؤكداً أنه “تم التعامل معها وفق الإجراءات القياسية”.

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