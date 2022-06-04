2022/06/04 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / عاد مغامر ياباني يبلغ من العمر 83 عاما إلى منزله، يوم السبت، بعد أن أكمل بنجاح رحلته المنفردة بدون توقف عبر المحيط الهادئ، ليصبح أكبر شخص في العالم سنا يحقق هذا الإنجاز.ووصل كينيتشي هوري إلى مضيق كي قبالة الساحل الغربي لليابان، وأكمل رحلته عبر المحيط الهادئ في 69 يوما بعد مغادرته […]

ظهرت المقالة أكبر معمر في العالم يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكبر معمر في العالم يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكبر معمر في العالم يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).