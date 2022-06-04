لقطات لم يشاهدها الناس من قبل للملكة إليزابيث مع خيول السباق

2022/06/04 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطات لم يشاهدها الناس من قبل للملكة إليزابيث الثانية مع خيول السباق في ساندرينغهام، تم تصويرها في أبريل/ نيسان 2022.

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