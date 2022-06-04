توجيه من وزير التجارة بخصوص مستحقات الفلاحين

2022/06/04 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم السبت، توجيهاً جديداً يخص مستحقات الفلاحين.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير التجارة وجه الشركة العامة لتجارة الحبوب هذا اليوم، بمنح مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، ودفع المستحقات بشكل مباشر استناداً إلى المبالغ التي وردت للوزارة من وزارة المالية".

وأضافت، أن "كل المراكز التسويقية في بغداد والمحافظات تتوفر فيها الأموال لدفع مستحقات الفلاحين وهناك إجراءات عاجلة لدفع هذه المستحقات وفق إجراءات سريعة تضمن حصول الفلاحين على تلك المستحقات بما يسهم في إنجاح الموسم التسويقي".

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