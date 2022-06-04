التعادل الإيجابي ينهي لقاء المنتخب الأولمبي أمام نظيره الأسترالي

2022/06/04 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انهى المنتخب الاولمبي العراقي، اليوم السبت، مباراته مع المنتخب الاسترالي بالتعادل الإيجابي.

وسجل المنتخب الاسترالي هدفه في الوقت الاصافي للشوط الاول عن طريق لاعبه كول، فيما عادل حسن عبد الكريم النتيجة بهدفه الذي سجله في الدقيقة 56.

وبهذا التعادل يحتل العراق المركز الثاني بالمجموعة بنقطتين.

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